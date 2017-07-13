В Мексике посадили полицейских, которые испугались бандитов и убежали

Прибыв на место преступления, стражи порядка не заступились за мужчину, которого похищали бандиты, и его потом нашли убитым.

Шестеро мексиканских полицейских получили длительные тюремные сроки за то, что испугались бандитов и покинули место преступления, совершающегося у них на глазах.

Как пишет портал Excelsior, в прошлом году стражи порядка прибыли на вызов в посёлок Кристо-Рей, штат Синалоа. Однако, увидев автомобили с бандитами, которые похищали мужчину, испугались предстоящего боя и скрылись с места.

Побег правоохранителей запечатлел на видео местный житель — его запись впоследствии и стала свидетельством в суде. Отягчающим обстоятельством стало то, что похищенный был найден убитым на трассе.

Действия своих подчинённых попыталось оправдать полицейское руководство, однако суд никаких доводов во внимание не принял. За своё преступное бездействие стражи порядка получили по 27 лет тюрьмы.