Дочь Билла и Хиллари Клинтон обвинили в краже идеи для детской книги

Теперь истец намерен получить от самой писательницы и её издателя 150 тысяч долларов.

56-летний малоизвестный писатель из Олбани Кристофер Янес Кимберли намерен засудить Челси Клинтон за нарушение авторских прав. Как утверждает истец, дочь известных политиков Билла и Хиллари Клинтон украла у него идею по написанию детской книги о феминизме.

Написанная Челси книга "Она упорствовала" (She Persisted) появилась на прилавках магазинов 30 мая этого года. В ней автор в доступной для детей форме рассказала истории нескольких знаменитых американских женщин, которые "преодолели неблагоприятные обстоятельства, формируя образ Соединенных Штатов".

Кристофер Янес Кимберли, впрочем, утверждает, что идея выпустить такую книгу родилась у него гораздо раньше. Более того, он направил готовый вариант произведения в Penguin Young Readers — подразделение крупнейшего издательства в мире Penguin Random House, занимающееся выпуском детской литературы.

Однако директор PYR Дженнифер Лоха, как утверждает Кимберли, вместо публикации произведения передала идею Челси Клинтон, которая и выпустила книгу.

— Я месяцами занимался кропотливыми исследованиями, а её вариант выглядит как домашнее задание, выполненное девятиклассником, — возмутился Кристофер Кимберли.

Теперь писатель надеется отсудить у Челси Клинтон и издательства 150 тысяч долларов.