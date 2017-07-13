В Идлибе смертник на машине со взрывчаткой протаранил штаб-квартиру террористов

В сирийской провинции проходят столкновения между террористическими группировками, соперничающими за власть.

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве на текстильной фабрике в Идлибе. Детонация произошла по вине террориста-смертника, сообщает агенство Reuters.

Машина, начинённая взрывчаткой, протаранила здание, в котором также находилась штаб-квартира террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам.

Провинция Идлиб уже давно стала местом борьбы между основными группами джихадистов, соперничающими за власть. Ранее Хайят Тахрир аш-Шам провели операцию против ИГИЛ*. Боевики сумели задержать несколько командиров ИГИЛ, а также множество рядовых членов.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.