В Идлибе смертник на машине со взрывчаткой протаранил штаб-квартиру террористов

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве на текстильной фабрике в Идлибе. Детонация произошла по вине террориста-смертника, сообщает агенство Reuters.
Suicide bomber kills and injures scores in Syria's Idlib province https://t.co/8BaxvLvgdF #BreakingNews pic.twitter.com/ThxqgaWq4L— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 12 июля 2017 г.
Машина, начинённая взрывчаткой, протаранила здание, в котором также находилась штаб-квартира террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам.
Провинция Идлиб уже давно стала местом борьбы между основными группами джихадистов, соперничающими за власть. Ранее Хайят Тахрир аш-Шам провели операцию против ИГИЛ*. Боевики сумели задержать несколько командиров ИГИЛ, а также множество рядовых членов.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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