Экс-премьер Украины предрёк скорый закат режима Петра Порошенко

Николай Азаров утверждает, что страну ждут скорые перемены и имеются признаки того, что в Киеве задует новый политический ветер.

В скором времени у опальных украинских политиков появится шанс возвратиться на родину, поскольку режиму Петра Порошенко осталось немного времени. Это мнение высказал "Известиям" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

— Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены, — цитирует издание политика.

Экс-премьер признался, что и сам очень хотел бы вернуться на Украину. Однако Украину захлестнули "террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией", поэтому сейчас возвращение на родину невозможно.

Впрочем, Азаров видит всё больше признаков того резкой перемены политического ветра в Киеве. По его словам, за изменение законодательства выступают всё больше украинских политиков, и примером тому — требование к Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте.