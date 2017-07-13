Трамп провозгласил себя самым эффективным президентом за всю историю США

Глава Белого дома Дональд Трамп крайне высоко оценил собственную работу за пять месяцев своего президентства. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

— За это время мы добились большего, чем практически любой из президентов в истории США, — похвастался Трамп. — Если вы посмотрите на Ирак и на Сирию, вы увидите прогресс, которого мы добились в борьбе с ИГИЛ*, это практически полный успех.

Миллиардер отметил, что в Белом доме царит "фантастическое настроение", а администрация президента прекрасно работает, "несмотря на мистификации демократов".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.