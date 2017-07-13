Демократы США разработали новый законопроект о санкциях против России и Ирана

Текст документа идентичен тому, который в середине июня единогласно одобрили члены сената.

Группа демократов из палаты представителей разработала новую версию законопроекта о санкциях против России и Ирана. При этом текст документа идентичен тому, что был принят в Сенате, а затем застрял в нижней палате конгресса, однако он зарегистрирован как законопроект палаты представителей, что не даст республиканцам вернуть его на обсуждение в сенат.

Какое будущее ожидает документ, пока не ясно — вокруг него идут споры как по существу вопроса, так и процедурного характера, а администрация Трампа уже ясно дала понять, что в своём нынешнем виде законопроект неприемлем и не получит поддержку президента.

Напомним, конгрессмены настаивают на предоставлении им права блокировать действия президента, направленные на смягчение антироссийских санкций без одобрения законодателей. В Белом доме заявляют, что эти ограничения нарушают конституцию и право президента на выстраивание внешней политики.