Шайа Лабаф извинился за свои расистские высказывания в адрес полицейского

Ранее Лабаф "отправил в ад" одного из сотрудников правоохранительных органов за цвет его кожи.

Американский актёр Шайа Лабаф, известный своими эпатажными выходками, на своей страничке в "Твиттере" принёс извинения за оскорбление сотрудника полиции.

Лабаф признался, что ему очень стыдно за своё поведение, а также выразил надежду, что его смогут простить за совершённые ошибки. 31-летний актёр добавил, что сейчас пытается бороться с употреблением алкоголя и наркотиков.

Ранее в Сети появилось видео задержания голливудского актёра. Лабафа арестовали за агрессивное поведение в состоянии алкогольного опьянения. Уже в участке Шайа начал оскорблять одного из полицейских.

— Ты попадешь прямиком в ад, бро. Потому что ты чёрный, — заявил Лабаф сотруднику полиции во время допроса.