Скончался один из главных фигурантов коррупционного скандала в ФИФА

Причина смерти бывшего футбольного функционера пока не называется, но известно, что он страдал от рака, диабета и ишемической болезни сердца.

Один из главный фигурантов крупнейшего коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА) — бывший член исполкома ФИФА Чак Блейзер, — скончался в возрасте 72 лет.

Как передаёт агентство Associated Press, о кончине Блейзера объявили его адвокаты Эрик Корнголд и Мэри Маллиган. Причина смерти бывшего футбольного функционера пока не называется, но известно, что тот страдал от рака прямой кишки, диабета и ишемической болезни сердца.

В 2013 году выяснилось, что Блейзер, в тот момент занимавший должность генерального секретаря Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), присваивал деньги организации, за счёт чего жил на широкую ногу.

В мае 2015 года он признал себя виновным в рэкете, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а позднее — и в получении взяток при выборе стран — хозяек чемпионатов мира по футболу 1998 и 2010 годов.

Чак Блейзер согласился сотрудничать со следствием, и его показания помогли арестовать крупные фигуры в мировом футболе, а также привели к отставке президента ФИФА Зеппа Блаттера. В июле 2015 года сам Блейзер получил пожизненный запрет от ФИФА на любой вид деятельности, связанный с футболом.