Ким Чен Ын наградил создателей "Хвасон-14" сборниками своих цитат

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Ким Чен Ын наградил создателей "Хвасон-14" сборниками своих цитат

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Фото: © REUTERS

По словам северокорейского лидера, успехов в обеспечении военных гарантий специалисты ракетной отрасли добьются под девизом "Сделай или умри!".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив, что они "кардинально изменили стратегическую позицию страны и мировую политическую структуру".

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, это заявление председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР сделал на церемонии награждения ученых и технологов, которые были задействованы в реализации осуществлённого ракетного проекта.

— Это событие подтвердило обоснованность избранного партией курса на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил, — цитирует агенство Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер выразил уверенность, что занятые в оборонной промышленности специалисты "добьются новых блестящих успехов в обеспечении военных гарантий под девизом "Сделай или умри!".

Особо отличившихся создателей ракеты власти наградили высшими наградами страны. Ряд учёных и технологов удостоились сборников цитат Ким Чен Ына.

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