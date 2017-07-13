Макрон обвинил Германию в получении выгоды с несовершенства Еврозоны

Французский президент утверждает, что ФРГ Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне и слабостей прочих членов союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что для Германии несовершенство в Еврозоне является выгодным, и эта ситуация, по его мнению, "нездоровая". Такое заявление французский лидер сделал в интервью медиагруппе Funke.

— Германия извлекает выгоду из дисбаланса в Еврозоне. Это нездоровая ситуация, — сказал он.

Как пояснил президент, своей конкурентоспособностью Германия обязана слабым экономикам других государств. Причём те страны, которые уже имеют долг, наращивают его ещё больше, "а те, которые способны конкурировать, становятся ещё более конкурентоспособными".

— Германия имеет прочную экономику, но у неё есть и демографические проблемы. Существуют экономические и коммерческие дисбалансы между Германией и её соседями, — добавил он.

По мнению Макрона, Еврозоне необходимо единство и гармоничное развитие. Также необходимо осознать, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех.