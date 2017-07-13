Индийские врачи достали из желудка девушки комок волос весом в два килограмма

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Индийские врачи достали из желудка девушки комок волос весом в два килограмма

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Фото: © REUTERS/Dado Ruvic

У 16-летней Ааканше Кумари диагностировали трихофагию — диагноз, при котором человек поедает свои волосы.

В Индии врачи провели операцию по извлечению из желудка 16-летней девушки огромного комка волос. Об этом сообщает издание Mirror.

Девушка страдала нервным расстройством и в течение многих лет втайне от родителей ела свои волосы. Когда у подростка начались боли в желудке, ей пришлось сделать рентген, показавший странный шар в пищеводе.

Члены семьи были в шоке, когда извлечённым из организма дочери предметом оказался комок волос весом в два килограмма. Пациентке поставили диагноз трихофагия — болезни, при которой человек поедает свои волосы.

По словам обеспокоенных родителей, после операции их дочь чувствует себя хорошо.

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