Индийские врачи достали из желудка девушки комок волос весом в два килограмма

У 16-летней Ааканше Кумари диагностировали трихофагию — диагноз, при котором человек поедает свои волосы.

В Индии врачи провели операцию по извлечению из желудка 16-летней девушки огромного комка волос. Об этом сообщает издание Mirror.

Девушка страдала нервным расстройством и в течение многих лет втайне от родителей ела свои волосы. Когда у подростка начались боли в желудке, ей пришлось сделать рентген, показавший странный шар в пищеводе.

Члены семьи были в шоке, когда извлечённым из организма дочери предметом оказался комок волос весом в два килограмма. Пациентке поставили диагноз трихофагия — болезни, при которой человек поедает свои волосы.

По словам обеспокоенных родителей, после операции их дочь чувствует себя хорошо.