Афганских школьниц пустили на соревнования в США после вмешательства Трампа

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Афганских школьниц пустили на соревнования в США после вмешательства Трампа

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Члены женской команды Афганистана по робототехнике. Фото: © REUTERS/Mohammad Shoib 

Женская команда по робототехнике из Афганистана всё-таки сможет принять участие в проводимых в Соединённых Штатах соревнованиях, куда их первоначально не пустили без объяснения причин. Произошло это после того, как в историю лично вмешался президент Дональд Трамп.

Девушки дважды подавали документы на визу в США и дважды получали отказ. При этом даже команды из Сирии, Ирака и Судана не сталкивались с такими проблемами.

Как сообщает агентство Associated Press, история дошла до главы Белого дома и Трамп обсудил проблему со своим советником по национальной безопасности, попросив найти дополнительные варианты.

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