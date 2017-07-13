Полиция Флориды изъяла набитого кокаином Коржика из "Улицы Сезам"

Внутри мягкой игрушки лежали два свёртка с наркотиком общим весом более 300 граммов.

39-летний житель округа Монро (штат Флорида) Ки-Уэст Камю Макнейр попался на перевозке крупной партии кокаина. Наркотик мужчина спрятал в мягкой игрушке Коржика (Cookie Monster) из телешоу "Улица Сезам", но провести полицейских ему не удалось.

Как сообщил телеканал Fox News, внимание помощника шерифа привлёк автомобиль, чей номерной знак был частично закрыт, а стёкла затонированы сильнее, чем это разрешают правила. Впрочем, остановив машину, блюститель порядка обнаружил нарушение намного серьёзнее — из салона доносился отчётливый запах марихуаны.

Во время обыска полицейский наткнулся на куклу Коржика, а когда взял её в руки, то понял, что та весит больше, чем полагается. Внимательно осмотрев игрушку, помощник шерифа обнаружил на ней разрез, в котором злоумышленник спрятал два свёртка с кокаином.

Общий вес изъятого наркотика составил 314 граммов. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинения по статье "Торговля наркотиками".