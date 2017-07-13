"Лев Мосула". Солдат притворился боевиком ИГИЛ и ликвидировал шесть террористов

Террористы ничего не заподозрили, когда иракский спецназовец, переодевшись в боевика, проник на их территорию.

Во время боевых действий в Мосуле солдаты иракского спецназа обнаружили расположение ключевых позиций ИГИЛ*. Бесстрашный 25-летний военный решил прикинуться одним из террористов, чтобы разведать локацию боевиков. Об этом сообщает Mirror.

Как сообщает издание, Мохаммед Касим переоделся в потрёпанную одежду, закрылся шарфом и сменил винтовку М4 на АК-47, благодаря чему ввёл в заблуждение боевиков ИГИЛ. В ходе разведки молодому спецназовцу удалось ликвидировать шестерых террористов.

Сослуживцы дали Мохаммеду прозвище "лев Мосула", когда по возвращении он получил повышение до лейтенанта.

— Мы все очень гордимся поступком, который совершил этот солдат. Он очень храбрый человек. Он заставляет нас всех испытывать чувство гордости, — сообщил иракский генерал Абдул Вахаб аль-Саади.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.