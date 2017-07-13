Авиабилеты на Курилы подешевеют вдвое для тургрупп

Региональные власти решили увеличить туристический поток на Курильские острова субсидированием стоимости перелёта.

Власти Сахалинской области решили субсидировать авиаперевозки на Курильские острова для увеличения туристического потока в регион. Согласно плану управления туризма регионального агентства по туризму, пониженная стоимость билетов на самолёт будет доступна для туристических групп, в составе которых не менее пяти человек.

— Согласно документу, подписанному сегодня, билеты до Курильских островов для туристов, путешествующих в составе туристической группы с помощью трёх региональных турагентств, станут дешевле — 15–16 тысяч рублей вместо прежних 30–33 тысяч. На эти цели из региональной казны будет направлено 12,8 миллиона рублей, — заявила журналистам и.о. руководителя агентства по туризму области Наталья Иванова.

На данный момент соглашение с властями области подписали три сахалинские туркомпании — "Амист", "Омега-плюс" и "Гидрострой-тур". Каждая из них может организовать проезд по новым тарифам 60–100 пассажирам. Субсидия будет действовать до 31 октября 2017 года.