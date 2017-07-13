На Украине экс-мэр Умани задавила человека и протаранила десяток автомобилей

После трёх попыток бегства с места аварии виновница сослалась на плохое самочувствие.

Валентина Артюх, находившаяся за рулём автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в легковую машину, которая выехала на встречную полосу. При попытке скрыться с места ДТП, 74-летняя бывшая глава Умани наехала на пожилую женщину. Пострадавшую спасти не удалось, сообщает "Страна.ua".

Женщина не оставила мысль о бегстве и, когда в третий раз попыталась покинуть место трагедии, въехала в колонну автомобилей. Среди протараненных транспортных средств оказался автомобиль с военными, которые получили травмы разной степени тяжести.

Очевидцы тройной аварии отмечают, что Артюх мгновенно начала смывать кровь со своей машины, чтобы уничтожить доказательства своей вины. Женщина отказалась давать показания полицейским, сославшись на плохое самочувствие. Бывшую главу Умани доставили в больницу.