МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости из-за тумана

Владельцев автотранспорта попросили воздержаться от поездок, в противном случае уделить особое внимание соблюдению скоростного режима и дистанции.

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве. До 11 часов утра в столице будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления. Видимость упадёт до 200–500 метров, сообщают специалисты, что повысит угрозу дорожно-транспортных происшествий.

— Возможно ухудшение видимости на автомагистралях, в т.ч. в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоёмами, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. связанных с перевозкой опасных грузов, — сообщили в управлении МЧС по Москве.

Сотрудники МЧС призвали автомобилистов проявить бдительность при подъезде к перекрёсткам и на пешеходных переходах. А по возможности отказаться от поездок на автотранспорте.