На Карибах самолёт насмерть "сдул" туристку

На острове Синт-Мартен взлётно-посадочная полоса располагается очень близко к пляжу.

Туристы регулярно наблюдают, как на острове Синт-Мартен буквально над их головой — на высоте 30 метров — пролетают самолёты. Для многих это настоящее зрелище, и они бегут смотреть, как лайнеры совершают посадку или взлетают. Так, одну туристку, которая держалась за забор, сдуло на бетон. Она ударилась головой, после чего скончалась, сообщает BNO News.

Инцидент произошёл накануне вечером недалеко от аэропорта принцессы Джулианы. Взлетал рейс №457 авиакомпании Caribbean Airlines.

Как только Boeing 737-800 завёл свои двигатели, 57-летнюю женщину из Новой Зеландии сдуло. По словам местной полиции, женщину направили в медицинский центр Синт-Мартена, где она умерла от полученных травм.