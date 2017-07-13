Трамп заявил, что он был "очень жёстким" при разговоре с Путиным на G20

Встреча президентов двух стран впервые состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Американский президент Дональд Трамп уверяет, что при первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 вёл себя довольно жёстко.

— Я был очень жёстким в общении с Путиным, — заявил президент США в интервью агентству Reuters.

Трамп также пояснил, что у него с российским президентом важные отношения, которые могут спасти жизнь многим. Здесь речь идёт о перемирии в Сирии.

Как ранее сообщал Лайф, Путин и Трамп впервые встретились на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Их беседа с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона длилась около двух с половиной часов.