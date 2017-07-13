Daimler уличили в продаже авто с завышенным уровнем выброса вредных веществ

Немецкий автопроизводитель Daimler с 2008 по 2016 год продавал в Европе и США машины с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы суда в Штутгарте.
Как отмечается, компания могла реализовать более миллиона легковых машин и фургонов, куда встраивала механизм, занижающий реальные показатели выброса вредных веществ. Представитель автоконцерна заявил, что саму ситуацию не комментируют, но Daimler сотрудничает с властями.
Отметим, что правоохранители проводили обыски в конце мая в нескольких офисах, принадлежащих Daimler.
- Популярные
- По времени