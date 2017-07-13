Daimler уличили в продаже авто с завышенным уровнем выброса вредных веществ

Как сообщается, автопроизводитель реализовал порядка миллиона легковых машин и фургонов с дизельными двигателями, где использовал механизм, занижающий реальные показатели.

Немецкий автопроизводитель Daimler с 2008 по 2016 год продавал в Европе и США машины с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы суда в Штутгарте.

Как отмечается, компания могла реализовать более миллиона легковых машин и фургонов, куда встраивала механизм, занижающий реальные показатели выброса вредных веществ. Представитель автоконцерна заявил, что саму ситуацию не комментируют, но Daimler сотрудничает с властями.

Отметим, что правоохранители проводили обыски в конце мая в нескольких офисах, принадлежащих Daimler.