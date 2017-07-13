Четверо погибли при столкновении Hyundai с грузовиком в Самарской области

Легковой автомобиль по неизвестной причине выехал на встречку, где и врезался в грузовик.

Возле села Валы Самарской области произошло ДТП с участием легковушки Hyundai Solaris и грузовика Renault Magnum. Жертвами аварии стали четыре человека.

По неизвестной пока причине легковой автомобиль, который направлялся в сторону Сызрани, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с многотонной машиной.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать на Android и iOS).