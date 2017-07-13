В Забайкалье нашли 1,5-годовалую девочку, которая сбежала от родителей

Мать и отец, заметив пропажу малышки, не стали обращаться в полицию, а продолжили спокойно распивать спиртное.

В Дульдургинском районе Забайкальского края полуторогодовалая девочка сбежала от пьяных родителей, сообщили в прокуратуре региона. Ребёнка нашли через сутки, когда его жизни угрожала опасность.

— Утром 2 июля родители обнаружили отсутствие девочки, однако не придали этому значения, продолжили распивать спиртное, — сообщили в прокуратуре.

Девочка бродила целый день одна под палящим солнцем без еды и воды. Когда стало известно о пропаже малышки, по тревоге подняли полицию, сотрудников национального парка "Алханай" и жителей села Красноярово. Её обнаружили в полутора километрах от места, где находились родители.

Как позже установили правоохранители, мужчина и женщина с двумя детьми 2014 и 2016 годов рождения устроились работать на животноводческую стоянку. Накануне исчезновения ребёнка родители, изрядно выпив, уснули в вагончике. Младшая девочка выбралась.