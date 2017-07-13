Повар обжёг женщине лицо во время подачи десерта в Диснейленде

Инцидент произошёл в парижском парке развлечений ещё в феврале, однако, по словам Эрики Осборн, её 10-летнюю дочь до сих пор мучают кошмары из-за случившегося.

37-летняя британка Эрика Осборн из Бристоля приехала с 10-летней дочкой в парижский Диснейленд, чтобы отпраздновать в парке развлечений день рождения ребёнка. Как передаёт The Sun, в одном из ресторанов парка женщина заказала крем-брюле, и когда повар поджигал сахар на десерте, пламя ударило Эрике прямо в лицо.

У женщины были диагностированы ожоги второй степени, из-за которых на её лице остались шрамы. Помимо этого, Эрика лишилась части волос и половины бровей.

По мнению матери, девочке очень повезло, что в опасный момент она отошла за мороженным. Несмотря на то что инцидент произошёл ещё в феврале, Эрика утверждает, что её дочь до сих пор мучается кошмарами. В настоящий момент семья судится с Диснейлендом.