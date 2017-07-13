На Камчатке спасли осиротевшего детёныша калана

Малыш находился в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, о его обнаружении сообщили волонтёры.

На Камчатке спасли краснокнижного детёныша калана, который остался без матери. Малыша отправили под наблюдение специалистов краевой станции по борьбе с болезнями животных в Петропавловске-Камчатском.

Двухмесячного малыша калана обнаружили в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, после чего волонтёры рассказали о находке в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии.

— Детёныша обследовали специалисты краевой станции. После проведённых процедур, мы связались со специалистами из центральной части России. Благодаря тому, что экстренная помощь была оказана вовремя, его состояние стабилизировалось, — рассказала руководитель агентства ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.

Малыш уже идёт на поправку. Как рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору природопользования по Камчатскому краю Александр Лесин, до восьми месяцев животные живут с матерями, а выжить в естественной среде в одиночку в этот период у них почти нет шансов.