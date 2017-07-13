На Камчатке спасли осиротевшего детёныша калана

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На Камчатке спасли осиротевшего детёныша калана

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Малыш находился в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, о его обнаружении сообщили волонтёры.

На Камчатке спасли краснокнижного детёныша калана, который остался без матери. Малыша отправили под наблюдение специалистов краевой станции по борьбе с болезнями животных в Петропавловске-Камчатском.

<p>Фото: Агентство по ветеринарии Камчатского края</p>

Двухмесячного малыша калана обнаружили в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты, после чего волонтёры рассказали о находке в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии.

<p>Фото: Агентство по ветеринарии Камчатского края</p>

— Детёныша обследовали специалисты краевой станции. После проведённых процедур, мы связались со специалистами из центральной части России. Благодаря тому, что экстренная помощь была оказана вовремя, его состояние стабилизировалось, — рассказала руководитель агентства ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.

<p>Фото: Агентство по ветеринарии Камчатского края</p>

Малыш уже идёт на поправку. Как рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору природопользования по Камчатскому краю Александр Лесин, до восьми месяцев животные живут с матерями, а выжить в естественной среде в одиночку в этот период у них почти нет шансов.

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