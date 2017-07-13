В Москве скончался актёр из "Глухаря" и "Солдат"

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В Москве скончался актёр из "Глухаря" и "Солдат"

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Фото: kino-teatr.ru

О смерти Сергея Бездушного сообщил его сын, который рассказал и о причине смерти артиста.

Российский актёр Сергей Бездушный ушёл из жизни в Москве. Он скончался в возрасте 53 лет. По словам его сына Филиппа, причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь.

— Последние годы он боролся со страшной болезнью, и боролся героически, не давая намёка никому, — написал Филипп на своей странице в "Фейсбуке".

Бездушный снимался в таких сериалах, как "Солдаты", "Котовасия", "Глухарь" и "Ранетки". Кроме того, артист играл в театре на Таганке и МХАТе имени Горького.

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