СМИ сообщили о снижении тарифов на воду в 2018 году на 5%

Власти планируют лишить государственные и муниципальные водоканалы возможности закладывать в тарифы прибыль.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, согласно которому уже в следующем году тарифы государственных и муниципальных водоканалов могут снизиться на пять процентов. Об этом сообщает издание "Известия". Как отметил заместитель руководителя отдела экономики РАВВ Александр Канивец, снижение произойдёт за счёт того, что приказ ФАС лишает ГУП и МУП возможности получать доход от своей деятельности.

— У нас этим приказом убирают прибыль, которую имеют предприятия. 5% — это тот заработок, который предприятия могут получать за счёт тарифов и тратить его по своему усмотрению. Теперь они будут работать в лучшем случае в ноль, а большинство, скорее всего, будут нести убытки, — сообщил Александр Канивец.

В антимонопольной службе пока никак не прокомментировали, почему нововведения касаются только сферы водоснабжения и не распространяются на другие коммунальные услуги.