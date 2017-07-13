Следователи выступают против трёхчасовых прогулок для Улюкаева

Отмечается, что нынешнее время прогулок с 7 до 9 утра было выбрано, чтобы обвиняемый не мог встречаться с заинтересованными по делу лицами.

Следствие выступило против увеличения продолжительности прогулок экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который обвиняется во взятке. Ранее он попросил разрешить ему гулять вместо двух часов — три.

— Мы бы хотели попросить увеличить продолжительность прогулки до трёх часов, а также не привязывать их к строгому расписанию, потому что ему не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра, — приводит РИА "Новости" слова адвоката Тимофея Гриднева.

Помимо того, защита пыталась добиться освобождения Улюкаева из-под стражи под подписку о невыезде.

По мнению следователя, который выступил против этой инициативы, время было выбрано, чтобы обвиняемый не мог встречаться со свидетелями или другими заинтересованными по делу лицами.

Напомним, по мнению следствия, Улюкаев требовал взятку за положительное решение Минэкономразвития по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Экс-министр был взят арестован в ноябре 2016 года. До 15 июля он находится под домашним арестом.