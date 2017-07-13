"Мой асперант". Дальневосточный университет грозит судом автору мема про ректора

Читайте также

"Мой асперант". Дальневосточный университет грозит судом автору мема про ректора

59

Здание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

В инстаграм-аккаунте news.vl заметка про исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиту Анисимова и аспиранта из Китая была проиллюстрирована нецензурной шуткой.

Администрация Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) собирается подавать в суд на владельца инстаграм-аккаунта news.vl Даниила Губарева, если он не удалит мем про исполняющего обязанности ректора Никиту Анисимова. Об этом сам Губарев написал в "Твиттере".

— Позвонили с пресс-службы ДВФУ и просят удалить мемос с ректором. Тип он его оскорбляет, — заявил он.

<p>Фото: <a href="https://www.instagram.com/p/BWZwgSEjdsj/" target="_blank">news.lv</a></p>

Скорее всего, оскорбительной сочли картинку, которой была проиллюстрирована новость о китайском аспиранте ДВФУ Ли Цзюне, выигравшем Всероссийскую олимпиаду по русскому языку среди иностранных учащихся. Заметка про него сопровождалась нецензурным мемом про гордящегося сыном отца, где в фоторедакторе были добавлены лица Анисимова и аспиранта. Вместо оригинальной надписи с матом на ней появились слова "мой асперант".

— Было бы понятно, если бы студенты мем запилили — что с детей взять, но средство массовой информации — это как минимум некрасиво, — говорится в переписке с предполагаемым представителем пресс-службы ДВФУ, которую опубликовал Губарев.

В ответ на отказ удалить изображение он получил просьбу указать ФИО руководителя паблика для составления искового заявления.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!