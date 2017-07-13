"Мой асперант". Дальневосточный университет грозит судом автору мема про ректора

В инстаграм-аккаунте news.vl заметка про исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиту Анисимова и аспиранта из Китая была проиллюстрирована нецензурной шуткой.

Администрация Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) собирается подавать в суд на владельца инстаграм-аккаунта news.vl Даниила Губарева, если он не удалит мем про исполняющего обязанности ректора Никиту Анисимова. Об этом сам Губарев написал в "Твиттере".

— Позвонили с пресс-службы ДВФУ и просят удалить мемос с ректором. Тип он его оскорбляет, — заявил он.

Скорее всего, оскорбительной сочли картинку, которой была проиллюстрирована новость о китайском аспиранте ДВФУ Ли Цзюне, выигравшем Всероссийскую олимпиаду по русскому языку среди иностранных учащихся. Заметка про него сопровождалась нецензурным мемом про гордящегося сыном отца, где в фоторедакторе были добавлены лица Анисимова и аспиранта. Вместо оригинальной надписи с матом на ней появились слова "мой асперант".

— Было бы понятно, если бы студенты мем запилили — что с детей взять, но средство массовой информации — это как минимум некрасиво, — говорится в переписке с предполагаемым представителем пресс-службы ДВФУ, которую опубликовал Губарев.

В ответ на отказ удалить изображение он получил просьбу указать ФИО руководителя паблика для составления искового заявления.