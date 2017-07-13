Бомбу у вербовочного центра ВВС США в Оклахоме заложил рядовой авиации

Взрыв прогремел накануне, когда в здании не было никого, кроме охраны. Никто не пострадал.

Телеканал CBS раскрыл личность подозреваемого в организации взрыва у вербовочного центра ВВС США в Оклахоме. Им оказался 28-летний Дон Роден — старший рядовой авиации, которого уволили незадолго до ЧП.

На первом же допросе он сознался в содеянном и пояснил, что мотивом преступления послужила "ненависть к военным".

Изначально дело против Родена было квалифицировано как "акт внутреннего терроризма", однако позже формулировку поменяли. На данный момент бывшего военнослужащего обвиняют в "причинении ущерба федеральной собственности".

Напомним, взрыв прогремел накануне, когда в здании не было никого, кроме охраны. Никто не пострадал.