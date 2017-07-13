Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновниц России

На первое место издание поставило члена комитета Госдумы по охране здоровья Татьяну Соломатину, а завершает топ-10 член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко.

Журналисты издания Forbes Woman составили топ-10 служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам прошедшего года. Как отмечается, общая сумма дохода — почти 220 млн рублей.

Как отмечается, больше всего в перечне депутатов Госдумы — они заняли семь строчек из десяти представленных. Кроме того, в список вошли две представительницы Совета Федерации. К слову, спикер СФ Валентина Матвиенко не вошла даже в первую тройку. Также в списке один представитель кабинета министров.

В издании подчеркнули, что ни одна представительница Администрации Президента в рейтинг не попала. Отметим, что служащие Центробанка в рейтинг не включались.