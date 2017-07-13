Попрошайка случайно сжёг свою пятикомнатную квартиру на Арбате в Москве

Несмотря на наличие жилья стоимостью 40 миллионов рублей и площадью 100 кв. м, мужчина занимался попрошайничеством после увольнения.

Накануне столичным пожарным пришлось тушить возгорание в пятикомнатной квартире в доме на Старом Арбате. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за использования свечей в квартире. Как сообщает телеграм-канал Mash, владельцем квартиры является бывший электрик Управделами президента РФ Пётр Павлов, который после увольнения занялся попрошайничеством и не мог платить за электричество.

Сообщается, что получить роскошные апартаменты в самом центре города ему удалось во времена службы в Белом доме. В новую квартиру он переехал с женой, сыном и матерью. Однако после увольнения Петру пришлось перебиваться случайными заработками и всё чаще заниматься попрошайничеством. В какой-то момент денег не стало хватать на оплату электроэнергии, из-за чего свет в квартире отключили. Петру пришлось перейти на свечи.

Пожарным удалось оперативно эвакуировать всех жильцов и потушить возгорание. Но к тому моменту сам владелец квартиры и его мать погибли.