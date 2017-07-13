Путин выступил за активную модернизацию финансового сектора России

Новые технологии открывают широкие возможности для инвестиционной и предпринимательской активности, считает президент.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина зачитала участникам XXVI Международного финансового конгресса приветственное послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал форум, проходящий в Санкт-Петербурге с 12 по 14 июля, большим событием в деловой жизни России.

Обращаясь к участникам встречи, президент призвал их активнее внедрять передовые, отвечающие мировым стандартам технологии, которые повысят конкурентоспособность финансового сектора и сделают его услуги более доступными для населения.

— Сегодня от эффективной финансовой и денежно-кредитной политики во многом зависит стабильность национальной экономики, а значит, и благополучие миллионов граждан. Считаю важным обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надёжно защищать права потребителей. Это открывает новые возможности для инвестиционной и предпринимательской активности, — добавил Владимир Путин.