Кемеровчанка украла из магазина кофе и потеряла на месте преступления паспорт

Женщина украла две пачки кофе общей стоимостью более тысячи рублей. По словам обвиняемой, она собиралась его продать.

В Кемерово арестовали 35-летнюю местную жительницу, которая украла в магазине кофе и потеряла на месте преступления свой паспорт. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, женщина была задержана у себя дома, где следовали нашли и похищенный товар.

По информации ведомства, в полицию обратился сотрудник службы безопасности супермаркета, который сообщил о срабатывании сигнализации системы "антивор" во время того, как одна из посетительниц магазина пыталась его покинуть. Охрана попыталась схватить грабительницу, однако ей удалось убежать. Обследовав супермаркет, полицейские обнаружили утерянный паспорт.

Женщина украла с витрины две пачки кофе общей стоимостью более тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабёж". Грабительнице грозит до 4 лет лишения свободы.