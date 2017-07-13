В Киеве националисты забросали здание Рады дымовыми шашками

Более 300 демонстрантов требуют отмены депутатской неприкосновенности у стен Верховной рады в Киеве, передают местные СМИ. Сообщается, что в акции принимают учатие сторонники "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса "Азов". В руках у митингующих красно-черные флаги.

В руках у митингующих красно-черные флаги, они жгут фаеры и дымовые шашки. Улица Грушевского перекрыта.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.