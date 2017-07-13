В Киеве националисты забросали здание Рады дымовыми шашками

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В Киеве националисты забросали здание Рады дымовыми шашками

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Фото: facebook.com

Более 300 демонстрантов требуют отмены депутатской неприкосновенности у стен Верховной рады в Киеве, передают местные СМИ. Сообщается, что в акции принимают учатие сторонники "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса "Азов". В руках у митингующих красно-черные флаги.

<p>Фото: facebook.com</p>

В руках у митингующих красно-черные флаги, они жгут фаеры и дымовые шашки. Улица Грушевского перекрыта.

<p>Фото: © &#34;Тиждень&#34;</p>

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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