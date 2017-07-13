В Британии мужчина пожаловался, что ему не разрешают носить макияж на работе

Пост молодого человека в "Фейсбуке" набрал тысячи лайков, после чего руководство магазина Currys PC World принесло ему официальное извинение.

20-летний житель британского Уэйкфилда Скотт Лапланш пожаловался своим подписчикам на то, что ему на работе не разрешают носить макияж.

Как сообщает издание Independent, молодого человека возмутило, что при этом девушки могут краситься как угодно. Также, по словам Лапланша, до того, как ему сделали выговор и заставили смыть косметику, он несколько месяцев без проблем ходил на работу с макияжем, и никто на это не жаловался.

— Я был в шоке... После того как я отказался (смыть макияж. — Прим. ред.), мне сказали приглушить макияж. Что? Приглушить? Нельзя приглушить шедевр, — написал молодой человек в "Фейсбуке".

Пост с жалобой набрал тысячи лайков, после чего руководство магазина Currys PC World, где работает Скотт Лапланш, принесло ему официальное извинение. По словам представителя сети, с инцидентом разобрались.