Спорткар Mercedes за 12 миллионов угнали у безработной москвички

Оказалось, что элитный немецкий автомобиль, который налетчики похитили в автосалоне, принадлежал неработающей местной жительнице.

Двое вооруженных мужчин совершили налет на автосалон на улице Волочаевской в Москве и похитили Mercedes AMG SLS за 12 миллионов рублей. Отмечается, что элитная иномарка принадлежала безработной москвичке, которая и обратилась в полицию.

— Неработающая женщина обратилась в полицию и сообщила, что 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля Mercedes AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной машины, — сообщили в столичном главке МВД РФ, передает РИА "Новости".

Примечательно, что на этой же иномарке налетчики и скрылись.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Полиция объявила в розыск налетчиков.