Пушков: Законопроект о реинтеграции Донбасса не имеет ни малейшего шанса

По мнению сенатора, разрабатываемый закон полностью противоречит минским соглашениям.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" готовящийся на Украине закон "О реинтеграции Донбасса". Как отмечает сенатор, данный документ не имеет шансов быть реализованным.

— Законопроект о "реинтеграции Донбасса" есть полное и окончательное отторжение минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса, — написал Алексей Пушков.

Как ранее писал Лайф, на Украине опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса. Закон предусматривает возможность введения в регионе военного положения в стране. Также в нём территории ДНР и ЛНР называются якобы "временно оккупированными Россией".