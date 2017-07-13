Пушков: Законопроект о реинтеграции Донбасса не имеет ни малейшего шанса

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Пушков: Законопроект о реинтеграции Донбасса не имеет ни малейшего шанса

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По мнению сенатора, разрабатываемый закон полностью противоречит минским соглашениям.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" готовящийся на Украине закон "О реинтеграции Донбасса". Как отмечает сенатор, данный документ не имеет шансов быть реализованным.

— Законопроект о "реинтеграции Донбасса" есть полное и окончательное отторжение минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса, — написал Алексей Пушков.

Как ранее писал Лайф, на Украине опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса. Закон предусматривает возможность введения в регионе военного положения в стране. Также в нём территории ДНР и ЛНР называются якобы "временно оккупированными Россией".

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