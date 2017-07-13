Украинский архиепископ-гуляка по дешёвке продал древний монастырь

Экс-глава Тернопольской епархии УАПЦ передал памятник архитектуры XVII–XIX веков местной бизнес-леди дешевле, чем за 1 млн рублей.

В центре скандала оказался архиепископ Мстислав, который возглавлял Тернопольскую и Хмельницкую епархии Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В распоряжении украинского телеканала ТСН оказались документы, свидетельствующие о том, что священнослужитель продал местной бизнес-леди земли и руины древнего дворца, где должен был разместиться монастырь святых Апостолов Петра и Павла. Сумма сделки составила чуть больше 380 тысяч гривен (880 тысяч рублей по нынешнему курсу). Другими словами, церковное имущество было передано в коммерческое пользование буквально за бесценок.

Предметом спора оказался Червоногородский дворец — памятник архитектуры XVII–XIX веков, расположенный в историческом урочище Червоне (Тернопольская область). Эти земли вместе с древними руинами были оформлены на Украинскую автокефальную православную церковь ещё при президенте Кучме.

Под надзором религиозных организаций и с привлечением спонсорских денег церковники были обязаны облагородить территорию замка, привести в порядок руины, а рядом возвести постройки, где могли бы жить и нести службу послушники мужского монастыря. Однако строительство здесь так и не начиналось, а после смерти митрополита Мефодия в 2015 году руководство Тернопольскрй епархии УАПЦ продало дворец коммерческой фирме (ООО "Джуринфортеця"). На документах, по данным ТСН, стоит подпись архиепископа Мстислава.

Отметим, это уже не первый скандал, связанный с именем священнослужителя. Известно, что он принимал участие в ночных гуляниях с танцами и дракой в одном из клубов Тернополя. При этом вечеринка с участием архиепископа даже попала на видео.