Суд продлил домашний арест Алексею Улюкаеву

Следствие настаивало на необходимости держать бывшего главу Минэкономразвития под домашним арестом как минимум до 15 августа.

Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере два миллиона долларов.

— Ходатайство следствия о продлении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению, — сказала судья.

До конца лета дело планируется передать в суд на рассмотрение.

Как ранее писал Лайф, по версии следствия, министр требовал взятку за положительное решение ведомства по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере").