Шесть человек получили травмы во время фестиваля быков в Памплоне

Четверо пострадавших доставлены в госпитали с черепно-мозговыми травмами и сильными ушибами.

В Испании во время забега быков на празднике Сан-Фермин в Памплоне ранено шесть человек, сообщает агентство Europa Press. Один из пострадавших получил удар в ногу, другой — в пах. Ещё четверо доставлены в госпитали с черепно-мозговыми травмами.

Сообщается, что сегодняшний забег — седьмой по счёту с начала празднования 6 июля. Он продлился 2 минуты 40 секунд. Торжества, посвящённые празднику Сан-Фермин, продлятся до 14 июля.

Часто в ходе этого развлечения получают ранения туристы, будучи не подготовленными к энсьерро.

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