Убийца Немцова Заур Дадаев приговорён к 20 годам строгого режима

Примечательно, что гособвинение настаивало на том, чтобы обвиняемому назначили пожизненное лишение свободы.

Убийцу оппозиционного политика Бориса Немцова Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы. Кроме того, по решению Московского окружного военного суда, он должен отбыть наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 100 тысяч.

Также суд постановил лишить Дадаева ордена Мужества и звания лейтенанта.

Стоит отметить, что ранее присяжные посчитали Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова и вынесли вердикт, что он не заслуживает снисхождения. В свою очередь гособвинение настаивало на пожизненном заключении подсудимого.

Как ранее сообщал Лайф, Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Всего по делу о расправе над оппозиционным политиком проходило пять фигурантов.