В четверг жителей Москвы ожидают кратковременные дожди и грозы

При этом температура воздуха сохранится на уровне 21–23 градуса тепла, сообщают синоптики.

В четверг Москву ожидают кратковременные локальные дожди с грозами. При этом большого выпадения осадков не будет, а воздух прогреется до 23 градусов тепла.

— В столице выпадет не более пяти миллиметров осадков, — цитирует РИА "Новости" слова специалиста погодного центра "Фобос".

Синоптики уточняют, что основная зона осадков сейчас находится над Орловской областью, постепенно приближаясь к Тульской. Столичного региона она достигнет в течение дня.

Прогнозируется, что температура выше 20 градусов тепла, которая установится в четверг, сохранится и в пятницу.