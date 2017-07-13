В четверг жителей Москвы ожидают кратковременные дожди и грозы

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В четверг жителей Москвы ожидают кратковременные дожди и грозы

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

При этом температура воздуха сохранится на уровне 21–23 градуса тепла, сообщают синоптики.

В четверг Москву ожидают кратковременные локальные дожди с грозами. При этом большого выпадения осадков не будет, а воздух прогреется до 23 градусов тепла.

— В столице выпадет не более пяти миллиметров осадков, — цитирует РИА "Новости" слова специалиста погодного центра "Фобос".

Синоптики уточняют, что основная зона осадков сейчас находится над Орловской областью, постепенно приближаясь к Тульской. Столичного региона она достигнет в течение дня.

Прогнозируется, что температура выше 20 градусов тепла, которая установится в четверг, сохранится и в пятницу.

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