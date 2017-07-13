Сообщников убийцы Немцова суд приговорил к лишению свободы и штрафам

В зависимости от степени участия в преступлении мужчины получили от 11 до 19 лет тюремного заключения.

Московский окружной военный суд вынес вердикт: признать виновными в организации убийства Бориса Немцова братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они приговорены к лишению свободы на срок 19, 16, 14 и 11 лет соответственно. Кроме того, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, все осуждённые обязаны будут провести в местах заключения в обязательном порядке два года. В дальнейшем они смогут претендовать на смягчение наказания.

Как ранее сообщал Лайф, главного фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 100 тысяч. Также суд постановил лишить Заура Дадаева ордена Мужества и звания лейтенанта.

Напомним, Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Всего по делу о расправе над оппозиционным политиком проходило пять человек.