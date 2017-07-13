Более тысячи сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность гостей МАКС-2017

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Более тысячи сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность гостей МАКС-2017

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Международный авиационно-космический салон пройдёт в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

Более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность гостей и участников МАКС-2017. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас ведётся активная подготовка к мероприятию.

Также военные будут следить за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране, а сотрудники Росгвардии уделят пристальное внимание объектам транспортной инфраструктуры.

Напомним, что Международный авиационно-космический салон — 2017 пройдёт в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Ранее Лайф писал, что на мероприятии будет показан проект водородного самолёта.

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