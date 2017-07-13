В Крыму нашли древний саркофаг со скелетом подростка-спортсмена

Об этом может свидетельствовать тот факт, что рядом со скелетом юноши нашли предметы, связанные со спортом.

Археологи сделали интересную находку в Крыму при изучении древнего кургана Госпитальный. Они обнаружили саркофаг с телом 12-летнего подростка примерно второй половины четвёртого века до нашей эры. Примечательно, что рядом с погребённым телом также лежали предметы, которые могут говорить об увлечении подростка спортом.

Так, археологи обнаружили девять сосудов для масла, которое использовалось при занятиях спортом. Также в каменном ящике лежал скребок для очистки тела и 150 игральных костей — астрагалов.

— Судя по этим находкам, во второй половине IV века до н.э. здесь был погребён подросток 12 лет, который ещё не успел обзавестись семьёй, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте, — говорится в сообщении Института археологии РАН.

Археологи пояснили, что раскопки в районе кургана проходят впервые за 120 лет.