Популяция редкого вида носорогов оказалась под угрозой из-за наводнения в Индии

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк Казиранга затоплен на 90 процентов.

Величайшая (две трети мировой численности) в мире популяция однорогого носорога оказалась под угрозой из-за наводнения в Индии. Как сообщает агенство Reuters, двое из млекопитающих погибли из-за бедствия. Местоположение 15 носорогов пока не удалось установить.

Под водой оказалось 90% национального парка Казиранга, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там живёт 2,5 тысячи однорогих носорогов, когда всего в мире их три тысячи.

Также погибло 15 оленей, живущих на территории заповедника.

Напомним, что наводнения на северо-востоке Индии унесло не менее 40 жизней. За последние две недели от потопов пострадали более двух с половиной тысяч поселений штата Ассам.