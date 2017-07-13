Адвокат: Инвалиду-колясочнику Мамаеву могут дать условный срок

Ранее 28-летний Антон Мамаев получил 4,5 года колонии за вооружённое разбойное нападение.

Адвокат Александр Арутюнов считает приговор Антону Мамаеву с точки зрения закона верным, но бесчеловечным. Правозащитник отметил, что его необходимо обжаловать в вышестоящем суде.

Инвалид-колясочник с мышечной атрофией 28-летний Антон Мамаев, который весит всего 18 кг, получил 4,5 года колонии за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец. Для Антона Мамаева этот срок равносилен смертному приговору.

— Формальных претензий к суду нет, но в данном случае приговор бесчеловечный. И виновны все ведомства, которые не обратили внимания на инвалидность, — отметил адвокат.

Арутюнов предположил, что приговор будут обжаловать в вышестоящем суде. Адвокат не исключил, что срок всё же заменят на условный.

Адвокат по уголовным делам Евгений Харламов отметил, что судья мог принять во внимание наличие у подсудимого мышечной атрофии и дать условный срок, приняв заболевание в качестве смягчающего обстоятельства.