АТОР: Спрос на туры в Абхазию может упасть после убийства российского туриста

Спад будет нести кратковременный характер, поэтому снижения цен специалисты не ожидают.

В России может снизиться спрос на туры в Абхазию после убийства туриста из РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, которая провела опрос среди участников рынка. Однако отмечается, что данный спад будет нести кратковременный характер, поэтому снижения цен по данному направлению специалисты не ожидают.

— Произошедшая в Абхазии трагедия является исключительным случаем для страны в плане отношения к туристам. За последние семь лет подобных происшествий криминального характера не происходило, — приводит АТОР слова представителя туроператора АЛЕАН. — В Абхазии достаточно развита система безопасности, особенно в курортных регионах, что позволяет туристам чувствовать себя спокойно в любое время суток. К сожалению, от подобных трагедий не застрахован ни один город в мире.

В местных туристических компаниях отметили, что снижения цен не будет, так как в этом году спрос на туры в Абхазию был ниже, чем в прошлом, что уже спровоцировало волну скидок. По данным НТК "Интурист", средний чек на туры в Абхазию упал на 15–20%.

Напомним, 11 июля в Абхазии было совершено нападение на группу туристов из России. Злоумышленники попытались их ограбить и взять в заложники. Один мужчина оказал сопротивление, после чего ему нанесли два ножевых удара в область грудной клетки. От полученных ран Андрей Кабанов скончался в больнице. После случившегося СКР возбудил уголовное дело. Озабоченность в связи с убийством москвича выразил и российский МИД.

Ранее Лайф сообщал о том, что Ростуризм заявил об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии.