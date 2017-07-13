В Siemens назвали спекуляцией данные о поставке в Крым двух новых турбин

Немецкая компания исходит из того, что на российском полуострове находится только её старое оборудование, поставки которого она пытается оспорить в суде.

Представители немецкого концерна Siemens опровергли сообщения Reuters о поставках двух газовых турбин для строительства электростанции в Крыму.

— Актуальным остаётся наш предыдущий пресс-релиз — мы полагаем, что на полуострове находятся две наши турбины. Спекуляции ещё о двух турбинах мы не комментируем, — приводит ТАСС слова представителя компании Вольфрама Троста.

Напомним, корреспонденты Reuters утверждают, что видели в порту Феодосии турбины, форма и размер которых "совпадают с изображениями турбин производства Siemens".

Скандал вокруг концерна из Германии возник ещё на прошлой неделе, когда журналисты узнали, что четыре газовые турбины компании Siemens поставили в Крым в обход санкций. Производитель в ответ подал иск против компании "Технопромэкспорт", купившей данное оборудование. В Siemens утверждают, что турбины были поставлены в Крым "вопреки их воле" и якобы в обход действия договора.