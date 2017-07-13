Пограничники задержали жителя Саратова, пытавшегося на бутылках уплыть в Крым

Самодельный плот из досок и пластиковых бутылок был остановлен на расстоянии одной мили от берега в Керченском проливе.

Пограничное управление ФСБ по Республике Крым сообщило о задержании 53-летнего саратовца, который на самодельном плоту пытался переплыть Керченский пролив и попасть на полуостров. Сообщается, что мужчина плыл со стороны порта Кавказ и успел преодолеть лишь одну милю, прежде чем путь ему преградили пограничники.

— По прибытии на берег мужчина рассказал, что ещё в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учёта по месту жительства в Саратове, чтобы посвятить себя туризму, — сообщили в пресс-службе в управлении.

Как стало известно позднее, своё путешествие саратовец начал в родном городе и преодолел Ставрополье и Кубань. Но, добравшись до края материковой части страны, решил соорудить плот из подручных средств, чтобы попасть на Крымский полуостров.

— За нарушение пограничного режима и установленных правил пребывания в территориальном море РФ мужчине вынесено предупреждение в порядке статьи КоАП РФ "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации", — добавили в управлении.